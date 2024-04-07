Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: İsyan etme noktasına geldik

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, Galatasaray ile yapacakları ve 19 Yaş Altı Takımı'yla sahaya çıkacakları Turkcell Süper Kupa maçı için geldiği Şanlıurfa'da düzenlendiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Birçok konunun açıklığa kavuşması gerektiğine işaret eden Ali Koç, "Bugün ne yaşanacaksa, bugüne kadar ne yaşandıysa, bugün İslam Çupi'nin sözlerini hatırlamanın tam da zamanıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü, yüzde 50 şansı olan Süper Kupa maçına A takımını getirmeyip kupa şansını zayıflatmış, bunu da inandığı ilkeler ve uğradığı haksızlıklara isyan ettiği için yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Haksızlıkların sadece bir kulübün başına gelmesinin doğal karşılanamayacağını belirten Koç,

- Yaşadığımız haksızlıklar, terör örgütünün kurduğu kumpaslar, futbol takımına Rize deplasmanı dönüşü yapılan suikast girişimi, son deplasman maçında futbolcularımıza yapılan linç teşebbüsü, zorbalıkla çalınan şampiyonluklarımız. Suikast girişiminin hala faili meçhul kalması bizi en çok acıtan durum. Devletimizin en önemli kademelerinden teminatlar verilerek 'Merak etmeyin, biz suçluları bulacağız' denilerek maçlara devam edildi. Hala ilerleme yok. 3 Temmuz kumpasının ardından açılan davaların hala havada kalması... Bütün bunların bütün bu kötülüklerin, bu garip olayların, anormalliklerin, hepsinin tek bir kulübün başına gelmesi, olayların sıradanlaştırılması Fenerbahçe Kulübünü isyan noktasına getirmiştir. İstemeyerek, arzu etmeyerek ilk adımımızı Şanlıurfa'da atmak zorundayız.







