Fenerbahçe, Benfica modeliyle Avrupa'ya açılıyor

Koç, ''Benfica batak durumdaydı. Şimdi inanılmaz bir akademisi olan, sattığı oyuncularıyla tüm borçlarını ödemiş, çok iyi işleyen bir kulüp halinde'' demişti. Ve onun yönetimindeki Fenerbahçe, 2023 yazında 52 +10 milyon Euro'luk (1.8 milyar TL) oyuncu satışına ulaştı.

REKOR ARTACAK



Süper Lig'de tek transfer dönemi için rekor olan bu değer Altay Bayındır ile daha da artacak. Üstelik elde Batshuayi, Crespo ve King gibi satılması beklenen futbolcular da var.

AVRUPA'NIN DEVLERİNDELER



Sarı-lacivertli kulüpten Avrupa'ya açılan isimler şimdi en büyük takımlarda: Min Jae Kim Bayern Münih'e gitti. Arda Güler Real Madrid'e giderek olay yarattı. Altay Bayındır Man. United ile anlaştı. Eljif Elmas da halen Napoli'de.

MALTEPE'YE ALTYAPI ÜSSÜ



Ancak kulüp sadece transferdeki al-sat ile borcun kapanmayacağının farkında. Koç yönetimi, tesis kalitesinin de dünya standartlarına yükseltilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Samandıra'nın hemen karşısında, Maltepe'deki askeri alanda yapılacak yeni akademi tesisiyle birlikte altyapıda da patlama bekleniyor. Toplam 45 milyon Euro'luk bir proje bu ve kulüp, transfer gelirinin de bir bölümünü buraya aktaracak. Tesisle birlikte her yıl Arda Güler yarında bir gencin Avrupa'ya satılması planlanıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN KALİTE



Sarı-lacivertli yönetim artık kadrodaki her oyuncunun kıymetini biliyor ve oyuncu kadrosunu güçlendiriyor. Bu sezon transfere harcanan para mutlak şampiyonluk hedefinin kanıtı. Şampiyonlar Ligi gelirini bırakmamak adına gelecek beş senenin en az üçünde şampiyon olunması arzulanıyor.

SATIŞ BEKLENTİSİ OLAN 9 İSİM



Fenerbahçe'nin kadrosunda 26 yaş ve altı Szymanski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Emre Mor, Bartuğ Elmaz, Osayi Samuel ve Oosterwolde gibi isimler bulunuyor. Bu futbolcular, yüksek bonservis potansiyelli isimler. Ferdi, İsmail, ve Szymanski şimdiden Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. Gençlerden de Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Bora Aydınlık, Jin Ho Jo ve Omar Fayed ile Emre Demir de beklentilerin olduğu futbolcular.