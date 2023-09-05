Fenerbahçe, Donny Van de Beek için devrede!

İddialara göre Fenerbahçe'nin ilgilendiği isim Donny van de Beek. 26 yaşındaki oyuncunun bonservisi Manchester United'ta bulunuyor.

FENERBAHÇE, DONNY VAN DE BEEK İÇİN DEVREDE!

İstediği forma şansını bir türlü yakalayamayan oyuncu takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız isim için Fenerbahçe devreye girdi. UEFA'ya listelerin verilmesine karşın teknik heyet, oyuncunun transferi tamamlanması halinde ocak ayında Avrupa listesine ekleyecek. 9 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertliler bu transfere önem veriyor.

DONNY VAN DE BEEK KİMDİR?

Ajax altyapısından yetişen 26 yaşındaki Donny van de Beek, 2020 yılında 39 milyon euro bedelle Manchester United'a transfer olmuştu. 26 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısını kiralık olarak Everton'da geçirdi.

Manchester United forması altında toplada 60 maçta sahaya çıkan Hollandalı orta saha oyuncusu 2 kez gol sevinci yaşadı ve 2 asist yaptı.