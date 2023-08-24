Fenerbahçe ezici galibiyet ile avantaj elde etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Twente’yi 5-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Jayden Oosterwolde, Sebastian Szymsnski, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic'ten geldi.

İSMAİL KARTAL'DAN 7'DE 7

Yeni sezon öncesi takımın başına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Trendyol Süper Lig’de çıktığı tüm maçlarda sahadan galibiyetle ayrıldı. Zimbru ve Maribor’a karşı elde ettiği galibiyetler ile rakiplerini elemeyi başaran Kanarya, Süper Lig’de ise Gaziantep FK ve Samsunspor’u mağlup etti. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Twente karşşısında da 5-1’lik galibiyet yaşadı. Öte yandan Fenerbahçe’nin golcü kimliği de dikkat çekti. Oynadığı 7 maçta rakip filelere 23 gol yolladı.