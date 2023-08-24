Oosterwolde golle tanıştı!

Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Twente ağlarına attı.

Oosterwolde golle tanıştı!
Oosterwolde golle tanıştı!
Editör: Süleyman Daban
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Hollanda temsilcisi Twente’yi 5-1 mağlup etti. Mücadeleye 11’de ve stoper mevkiinde başlayan Oosterwolde, maçın 32. dakikasında takımının ilk golüne imza attı. Bu gol Hollandalı oyuncunun Fenerbahçe kariyerindeki ilk golü oldu.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında sarı-lacivertlilere transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon 3’ü Konferans Ligi, 2’si Süper Lig olmak üzere 5 maçta görev aldı. Oosterwolde, Twente karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini yaşadıFenerbahçe Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini yaşadıSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# spor # fenerbahçe # Jayden Oosterwolde
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