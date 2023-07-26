Fenerbahçe için rahat maç oldu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nun ilk maçında Moldova ekibi Zimbru ile Ülker Stadı’nda karşılaştı.

Fenerbahçe için rahat maç oldu!
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nun ilk maçında Moldova ekibi Zimbru ile Ülker Stadı’nda karşılaştı. 

Temsilcimiz Konferans Ligi 2.Eleme Turu ilk maçını 5 farklı galibiyet ile rahat kazandı.

Sarı- lacivertli kulübün ilk golünü, 7.dakikada Ferdi Kadıoğlu atarken, Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nun ilk maçını 5 - 0 kazanmasını bildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # futbol # UEFA Avrupa Konferans Ligi # fenerbahçe
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