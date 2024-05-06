Fenerbahçe şampiyonluk iddiasını mucizelere bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. Bu maça şampiyonluk yolunda mutlak galibiyet parolası ile çıkan sarı lacivertliler mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Sarı lacivertlilerin 90, Galatasray'ın ise 96 puanı bulunuyor.

KONYASPOR'DA KRİTİK BERABERLİK

Ligde kalma yarışı veren Konyaspor ise kritik bir beraberlik aldı. Düşme hattının hemen üzerinde bulunan Konyaspor puanını 37 yaptı.

İSMAİL KARTAL DERBİ 11'İNDEN 2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı Kartal, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakada, derbi maça ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek'i sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı. Yüksek'in yerine Mert Hakan Yandaş ve derbiye ilk 11'de başlayan Batshuayi'nin yerine de Dzeko, Konyaspor maçında ilk 11'de yer aldı.