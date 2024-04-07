Fenerbahçe U-19 takımı Süper Kupa için Şanlıurfa'ya gitti

Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Fenerbahçe'de sahaya çıkacak olan 19 Yaş Altı Takımı, Şanlıurfa'ya gitti.

Galatasaray ile bu akşam oynanacak maça çıkacak olan, Giresunspor ile öğle saatlerinde Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan Elit A Ligi 1. Grup 19. hafta maçını 4-1 kazanan sarı-lacivertlilerin 19 yaş altı takımı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Şanlıurfa'ya hareket etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri de kafilede yer aldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı, saat 21.30'da başlayacak.