YÖK'ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilere yatay geçiş hakkı verildiği iddialarıyla ilgili açıklama
Yükseköğretim Kurulu, Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verildiği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. YÖK'ten yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin asılsız olduğu ifade edildi.
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verdiği yönünde haberler, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer aldı.
Söz konusu haberlerle ilgili YÖK'ten açıklama yapıldı. Açıklamada, bu tür haberlerin asılsız olduğu ifade edildi.
YÖK'ün açıklamasında, daha önce Ukrayna krizinde olduğu gibi savaş nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrencilerden şartları uygun olanlara yatay geçiş hakkı, uygun olmayanlara da bir anlamda misafir öğrencilik olan "özel öğrencilik" imkanı tanındığı aktarıldı.
YÖK'ün açıklamasında, şunlar kaydedildi:
- Türkiye dünyanın vicdanıdır. Savaş nedeniyle eğitimine devam edemeyen misafir öğrencilere üniversitelerimizin kapıları, geçmişte ve yakın zamanda olduğu gibi bugün de açıktır. Bu kapsamda savaş nedeniyle ülkelerinde eğitimine devam edemeyen Sudanlı ve Filistinli öğrenciler, şartları yerine getirmeleri koşuluyla yatay geçiş için üniversitelerimize müracaat edebileceklerdir. Şartları uygun olmayanlar ise bir süre misafir öğrenci olarak öğrenimlerine üniversitelerimizde devam edebileceklerdir. Bilinmelidir ki savaş mağduru misafir öğrencilere tanınan özel öğrencilik imkanı, iddia edildiği gibi Türk vatandaşı öğrencilerimiz için bugün veya gelecekte bir hak kaybına yol açmayacaktır.
Kaynak: Anadolu Ajansı