YÖK'ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilere yatay geçiş hakkı verildiği iddialarıyla ilgili açıklama

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verdiği yönünde haberler, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer aldı.

Söz konusu haberlerle ilgili YÖK'ten açıklama yapıldı. Açıklamada, bu tür haberlerin asılsız olduğu ifade edildi.

YÖK'ün açıklamasında, daha önce Ukrayna krizinde olduğu gibi savaş nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrencilerden şartları uygun olanlara yatay geçiş hakkı, uygun olmayanlara da bir anlamda misafir öğrencilik olan "özel öğrencilik" imkanı tanındığı aktarıldı.

YÖK'ün açıklamasında, şunlar kaydedildi: