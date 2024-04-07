Beyoğlu'nda İsrail eylemi tartışması! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gözaltılarla ilgili açıklama yaptı

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde İsrail protestosuna yapılan müdahale tartışma konusu oldu. Eylem "Filistin İçin Bin Genç" adlı oluşumun çağrısıyla "İsrail ile Ticarete Dur De" sloganıyla yapıldı.

Polis eylem sonrası uyarılara rağmen dağılmayan bazı göstericilere müdahale etti. 1'i çocuk 43 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri sırasında ters kelepçe uygulandı. Yaşananlar tepki çekince İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen İsrail protestosuyla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya yaşananlara ilişkin 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını söyledi. Soruşturma içinde mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

Yerlikaya açıklamasında gözaltına alınan 43 kişiden 38'inin adli kontrol işlemleri sonrasında serbest bırakıldığını kaydetti. 5 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldığını ifade etti.