Bayram tatilinin ilk gününde acı tablo! 651 trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti

Tatil için yola çıkanlar trafik kazasına neden oldu. Acı bilançoyu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Bayram tatilinin 1'inci günü 6 Nisan'da 651 trafik kazası yaşandı. 411 bin 588 araç denetlendi.

19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Trafik kazalarında 9 vatandaş hayatını kaybetti. 1047 kişi de yaralandı.

TATİLCİLER YOLLARDA

5 Nisan Cuma akşamı başlayan bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler de yollarda yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Ankara istikametinde Bolu Dağı 1, 2, 3. ve 4'inc, viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli ve Abant Kavşağı'nda trafik akıcı yoğunlukta ilerliyor.

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Ekipler, ayrıca otoyollarda da ulaşımın aksamaması için belirlenen güzergahlarda önlem alıyor.