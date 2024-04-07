6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK ile mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde önemli operasyonlara imza atıldı.

Kritik operasyonlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı. Açıklamada, Metina ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.