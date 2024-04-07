Kütahya'da seçim sonucu değişmedi! Oyların yeniden sayımı tamamlandı

Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz edilmesi üzerine geçersiz oylar yeniden sayıldı. Yaklaşık 12 saat süren sayımın ardından seçim sonucu değişmedi. Kütahya'da belediye başkanlığı seçimini CHP adayı Eyüp Kahveci kazanmıştı.

Kütahya'da seçim sonucu değişmedi! Oyların yeniden sayımı tamamlandı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından itiraz süreçleri devam ediyor. Bazı şehirlerde yeniden sayım gerçekleştirilirken bu şehirlerden biri de Kütahya oldu.

Kütahya'da belediye başkanlığını aldığı 40.712 oy ve yüzde 29,69 ile CHP'nin adayı Eyüp Kahveci kazanmıştı. Aldığı 40.110 oy ve yüzde 29,26 ile MHP'nin adayı Alim Işık, seçimlerde 2. olmuştu.

MHP İl Başkanlığı, seçim sonuçlarına itiraz etti. MHP'nin itirazını değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, 142 bin 770 seçmenin oy kullandığı 549 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Karar doğrultusunda, Kütahya Adliyesi'ndeki Merkez İlçe Seçim Kurulunda geçersiz 5 bin 659 oy yeniden sayıldı.

SEÇİM SONUCU DEĞİŞMEDİ

Yaklaşık 12 saat süren sayım sonucu CHP adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 40 bin 739'a, MHP adayı Alim Işık'ın oyu da 40 bin 168'e yükseldi. Aradaki fark ise 602'den 571'e düştü.

Sayılan geçersiz oylarla AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu'nun oyu 154, Alim Işık'ın oyu 58, CHP'nin adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 27 arttı.

İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım sonucunda Kahveci, yine ilk sırada yer aldı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre 137 bin 111 oyun geçerli, 5 bin 659 oyun geçersiz sayıldığı kentte CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık 40 bin 110, AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu 37 bin 992 oy almıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kütahya # seçim sonuçları # yerel seçimler
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