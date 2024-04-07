Gaziantep'te feci kaza! Polis ekibine tır çarptı

Gaziantep'te feci bir kaza meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep Batı gişeleri yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyreden 72 ABH 459 ile 33 CML 19 plakalı tırlar çarpıştı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın ekipler tarafından incelendiği sırada, kazayı fark etmeyen sürücünün kullandığı 73 AAR 704 plakalı tır, olaya müdahalede bulunan polislerin aracına çarptı.

Kazada 3 trafik polisi ile 33 CML 19 plakalı tırdaki kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Adana yönü trafiğe kapatılan otoyol, ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından açıldı.