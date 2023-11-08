Fenerbahçe ve Galatasaray'a Transferde Dişli Rakip! Wilfred Ndidi Transferinde Dev Rakip

Bu sezon Leicester City'de 15 maça çıkan Ndidi, 3 gol atarken 4 de asist yaptı. Yıldız ismin sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Wılfred Ndıdı Kimdir?

16 Aralık 1996 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nath Boys takımında başladı. 2015'te Belçika temsilcisi KRC Genk'e transfer oldu. 3 Ocak 2017 tarihinde ise 17.6 milyon euro karşılığında Leicester City'nin yolunu tuttu.

Orta sahada ön libero olarak görev yapan Ndidi, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

Nijerya Milli Takımı ile 53 maça çıkan yıldız futbolcu, skor üretemedi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.