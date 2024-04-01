Fenerbahçe'de 3 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte TFF'den yapılan açıklama

TFF'den yapılan açıklamada, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından çıkan olaylarla ilgili Fenerbahçeli 3 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği duyuruldu.

Fenerbahçe'de 3 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte TFF'den yapılan açıklama
Editör: Yasin Kerim Aşan
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17 Mart'ta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Karşılaşmanın ardından çıkan olaylarla ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) yapılacak sevkler beklenirken konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, Osayi-Samuel'in Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki kavgaları nedeniyle disipline gönderildiği bildirildi. Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın ise sportmenliğe aykırı hareket ve kavga sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulübün görevlileri Kürşat Çiftlik ve Okan Özkan'ın da aynı müsabakadaki kavgaları yüzünden disipline verildiği ifade edildi.

Trabzonspor Kulübünün saha olayları ve talimatlara aykırı hareketten dolayı, bordo-mavililerin antrenörü Egemen Korkmaz'ın ise müsabakadaki kavgası nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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