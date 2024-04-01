Fenerbahçe'de 3 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte TFF'den yapılan açıklama

17 Mart'ta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Karşılaşmanın ardından çıkan olaylarla ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) yapılacak sevkler beklenirken konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, Osayi-Samuel'in Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki kavgaları nedeniyle disipline gönderildiği bildirildi. Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın ise sportmenliğe aykırı hareket ve kavga sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulübün görevlileri Kürşat Çiftlik ve Okan Özkan'ın da aynı müsabakadaki kavgaları yüzünden disipline verildiği ifade edildi.

Trabzonspor Kulübünün saha olayları ve talimatlara aykırı hareketten dolayı, bordo-mavililerin antrenörü Egemen Korkmaz'ın ise müsabakadaki kavgası nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi.