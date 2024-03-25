Süper Lig'de 32. haftanın programı belli oldu! İşte karşılaşmaların oynanacağı tarihler
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden açıklama yapıldı.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı sürüyor. Lige verilen milli arada takımlar çalışmalarına devam ederken Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakaların programı da belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, maçların programı şu şekilde:
12 Nisan Cuma:
20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor
13 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor
16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor
19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor
14 Nisan Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir
16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor
16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray
Kaynak: Anadolu Ajansı