Süper Lig'de 32. haftanın programı belli oldu! İşte karşılaşmaların oynanacağı tarihler

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı sürüyor. Lige verilen milli arada takımlar çalışmalarına devam ederken Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakaların programı da belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, maçların programı şu şekilde:

12 Nisan Cuma:

20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor

13 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor

19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor

14 Nisan Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir

16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor

16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray