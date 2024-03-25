Galatasaray, kamp için Antalya'ya gitti

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürerken milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımlar hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, kamp yapmak için Antalya'ya gitti.

Antalya'ya uçakla gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı. Galatasaray taraftarı, teknik direktör Okan Buruk ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray, kamp yapacağı Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'ndeki otele otobüsle hareket etti.

Antalya kampı 28 Mart Perşembe günü sona erecek Galatasaray, ligin 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde devam edecek.