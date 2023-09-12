Fenerbahçe'de Andre Gomes sesleri! 6 numara arayışı sürüyor

Yaz transfer döneminin kapnmasına birkaç gün kala Fenerbahçe'de hala 6 numara arayışı devam ediyor.Son olarak Everton'da forma giyen Andre Gomes'i gündemine alan sarı-lacivertlerin oyuncuyla ilgilenildiği belirtildi.İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Andre Gomes sesleri! 6 numara arayışı sürüyor
Fenerbahçe'de Andre Gomes sesleri! 6 numara arayışı sürüyor
Editör: Nihat Çarboğa
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Fenerbahçe'de orta saha transferi için gündeme gelen son isim Everton forması giyen Andre Gomes oldu.

FENERBAHÇE'DE ANDRE GOMES SESLERİ!

A Spor'un haberine göre, Everton forması giyen Gomes menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyet, 30 yaşındaki futbolcuyu değerlendiriyor. Portekizli futbolcunun transferi için teknik heyetten onay çıkarsa, yönetim transfer için harekete geçecek.

Fenerbahçe'de Andre Gomes sesleri! 6 numara arayışı sürüyor - Resim : 1

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Andre Gomes'in Everton ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Andre Gomes, kariyerinde; Benfica, Valencia, Barcelona, Lille ve Everton gibi ekiplerde forma giydi.

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# everton # fenerbahçe
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