Emmanuel Dennis Türkiye'ye geliyor! 2 seçeneği var

Türkiye'de transfer döneminin son günlerine girilirken Nottingham Forest forması giyen Emmanuel Dennis için çarpıcı bir gelişme yaşandı.İddiaya göre Emmanuel Dennis'in Süper Lig'den 2 takımdan birine geleceği yönünde.İşte detaylar...

Emmanuel Dennis Türkiye'ye geliyor! 2 seçeneği var
Emmanuel Dennis Türkiye'ye geliyor!
Editör: Nihat Çarboğa
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Türkiye'de transfer döneminin son günlerine girilirken Nottingham Forest forması giyen Emmanuel Dennis için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

BAŞAKŞEHİR YA DA ADANA DEMİR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Türkiye'ye transfer olmaya ikna olan Dennis, Adana Demirspor ile Başakşehir arasında bir tercih yapacak.

Emmanuel Dennis Türkiye'ye geliyor! 2 seçeneği var - Resim : 1

MAAŞININ TAMAMINI KARŞILAYACAKLAR

Haberde iki takımın da kiralama teklifi yaptığı Dennis'in maaşının tamamını karşılamayı kabul ettiği yazılırken, oyuncuyla ilgilenen CSKA Moskova'nın ise Dennis için seçenekler arasında yer almadığı belirtildi.

25 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla çıktığı 27 maçta 2 gol 3 asist kaydetti.

Malang Sarr için Süper Lig gelişmesiMalang Sarr için Süper Lig gelişmesiSpor
# Adana Demirspor # başakşehir
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