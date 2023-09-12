Malang Sarr için Süper Lig gelişmesi

Türkiye'de transfer döneminin son günlerine girilirken Chelsea'de kadroda düşünülmeyen Malang Sarr için sürpriz bir gelişme yaşandı.İşte Malang Sarr'ın Süper Lig'e transferi hakkındaki detaylar...

Malang Sarr için Süper Lig gelişmesi
Malang Sarr için Süper Lig gelişmesi
Editör: Nihat Çarboğa
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Chelsea'da kadroda düşünülmeyen Malang Sarr Türkiye'ye dönebilir.

"TÜRKİYE'YE GİDEBİLİR"

İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre; Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun kadroda düşünmediği Fransız stoper Malang Sarr, Süper Lig'den bir takıma kiralanabilir.

Malang Sarr için Süper Lig gelişmesi - Resim : 1

"KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR"

Haberde; Sarr'ın kesinlikle Pochettino'nun planlarında yer almadığı ve transfer dönemi hala açık olan Türkiye'den birkaç takımın teklifte bulunduğu yazıldı.

Geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki stoper, 17 maçta forma giydi.

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