Malang Sarr için Süper Lig gelişmesi

Chelsea'da kadroda düşünülmeyen Malang Sarr Türkiye'ye dönebilir.

"TÜRKİYE'YE GİDEBİLİR"

İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre; Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun kadroda düşünmediği Fransız stoper Malang Sarr, Süper Lig'den bir takıma kiralanabilir.

"KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR"

Haberde; Sarr'ın kesinlikle Pochettino'nun planlarında yer almadığı ve transfer dönemi hala açık olan Türkiye'den birkaç takımın teklifte bulunduğu yazıldı.

Geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki stoper, 17 maçta forma giydi.