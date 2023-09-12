Fenerbahçe'den sponsorlar için görkemli gece

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kuruçeşme Divan'da gerçekleştirilen geceye Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, kulüp profesyonelleri, şube sorumluları, antrenörler, sporcular ve sponsor firmaların temsilcileri katıldı.

FENERBAHÇE'DEN SPONSORLAR İÇİN GÖRKEMLİ GECE

Başkan Ali Koç sponsor firma temsilcilerine plaket dağıtırken, geceye katılan ve kulübe destek verenlere de teşekkür etti.

Fenerbahçe Futbol A Takımı Teknik Direktörü İsmail Kartal da gecede bir konuşma yaptı.

Sponsorlara teşekkür eden Kartal, "Bu seneki transferlerimizi başkanımız, yöneticilerimiz, hep birlikte çalışarak, istişare ederek yaptık ve bu noktaya geldik. İyi başladık, 9'da 9 yaptık. İnşallah bu sene o sene olacak. Ben bunu Fenerbahçe'nin bir evladı olarak hissediyor ve görüyorum. Bu sene tüm kupalara talibiz ve inşallah da öyle olacak." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri için Japonya'da bulunan Fenerbahçeli isimler Eda Erdem Dündar, Gizem Örge, Aslı Kalaç, Melissa Vargas ve takım menajeri Pelin Çelik, çektikleri videoyla geceye katılanlara mesaj gönderdi.