Ognjen Bakic, Trabzonspor'da

Yaz transfer döneminin kapnmasına birkaç gün kala transferde gaza basan Trabzonspor bir oyuncu ile daha sözleşme imzaladı.Bordo-mavililer son olarak Osijek'te forma giyen 20 yaşındaki Karadağ'lı futbolcu Ognjen Bakic ile 2+2 yıllık sözleşme imzaladı.İşte transferin mali detayları...

Ognjen Bakic, Trabzonspor'da
Ognjen Bakic, Trabzonspor'da
Editör: Nihat Çarboğa
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Trabzonspor, Ognjen Bakic'i kadrosuna kattı. 20 yaşındaki Karadağlı futbolcu son olarak Hırvat ekiplerinden Osijek'te forma giymişti.

OGNJEN BAKİC, TRABZONSPOR'DA

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

Ognjen Bakic, Trabzonspor'da - Resim : 1

2023-2024 futbol sezonu için 65.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 70.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;

2024-2025 futbol sezonu için 250.000.-Eur garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

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