Ognjen Bakic, Trabzonspor'da
Yaz transfer döneminin kapnmasına birkaç gün kala transferde gaza basan Trabzonspor bir oyuncu ile daha sözleşme imzaladı.Bordo-mavililer son olarak Osijek'te forma giyen 20 yaşındaki Karadağ'lı futbolcu Ognjen Bakic ile 2+2 yıllık sözleşme imzaladı.İşte transferin mali detayları...
Trabzonspor, Ognjen Bakic'i kadrosuna kattı. 20 yaşındaki Karadağlı futbolcu son olarak Hırvat ekiplerinden Osijek'te forma giymişti.
OGNJEN BAKİC, TRABZONSPOR'DA
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2023-2024 futbol sezonu için 65.000.-Eur garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için 70.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;
2024-2025 futbol sezonu için 250.000.-Eur garanti ücret,
2025-2026 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."