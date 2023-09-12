Trabzonspor Beşiktaş derbisiyle ilgili flaş gelişme! Taraftarları yakından ilgilendiren karar duyuruldu

Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. Lige verilen milli aranın ardından ligde 5. hafta müsabakaları 16-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Haftanın en dikkat çeken ve sonucu merakla beklenen karşılaşması ise Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. Dev mücadele öncesi taraftarları yakından ilgilendiren bir karar alındı. İşte detaylar...

DERBİDE FLAŞ SEYİRCİ KARARI!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin büyük merakla beklediği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki ilk maçında sahasında Antalyaspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Karadeniz temsilcisi, daha sonraki 2 maçında sırasıyla deplasmanda Galatasaray'a 2-0 ve kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olmuştu. Milli ara öncesi oynanan son karşılaşmada ise bordo-mavililer İstanbul'da Kasımpaşa'yı 5-1 gibi farklı bir skorla geçerek moral bulmuştu. Trabzonspor, milli arada yaptığı önemli transfer hamleleriyle kadrosunu güçlendirdi. Topladığı 6 puanla ligde 7. sırada bulunan Trabzonspor, Paul Onuachu ve Nicolas Pepe transferlerini resmen açıkladı.

Konuk ekip Beşiktaş ise Trendyol Süper Lig'de oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Ligdeki ilk maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, ikinci maçında kendi sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalmış ve milli ara öncesi son maçında da Sivasspor'u 2-0 mağlup etmişti. Ligde topladığı 7 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş'ın ligin 3. haftasında oynaması gereken Adana Demirspor mücadelesi ise iki takımın da o dönem UEFA Konferans Ligi'ndeki play-off müsabakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak dev karşılaşma iki takımın da geleceği açısından kritik öneme sahip. Yeni transferleriyle yükselişe geçmek isteyen Trabzonspor alacağı galibiyetle ligdeki galibiyet sayısını 3'e çıkarmak isterken konuk ekip Beşiktaş da zorlu deplasmandan alacağı 3 puanla toplam puanını 10'a çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ SEYİRCİSİ STADA ALINMAYACAK!

Futbolseverlerin heyecanla takip edeceği ve sonucunu büyük bir merakla takip ettiği karşılaşma öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı düzenlendi. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan toplantı, kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'ndan Beşiktaş taraftarını yakından ilgilendiren önemli bir karar alındı. Alınan karara göre, 17 Eylül Pazar akşamı Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya siyah-beyazlı takımın taraftarları alınmayacak.

Süper Lig'de geçtiğimiz yıllarda da benzer uygulamaya gidildiği dönemler olmuş ve Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kendi aralarında oynadığı karşılaşmalarda konuk takım seyircisi stada alınmamıştı. Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması için alınan bu kararla ilgili ne gibi gelişmeler yaşanacağı ve maça Beşiktaşlı taraftarların alınmaması kararının iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyor.