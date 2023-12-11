Fenerbahçe'de İsmail Kartal kendi Maaşını Ödedi!

Sezon başında "Fenerbahçe'nin neferi" olarak göreve getirilen 62 yaşındaki teknik adam, kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Bu sezon ligde topladığı puanlarla yıllık ücretinin fazlasını çıkardı. Geride kalan 15 haftada 13 galibiyet- 1 beraberlik-1 yenilgiyle 40 puan toplarken kasasına 33 milyon 588 bin TL koydu. Yıllık 1 milyon Euro'ya (30 milyon TL) imza atan tecrübeli hoca, kendi maaşını ilk yarı bitmeden kulübe kazandırdı.

Zirveye En Çok Oturan Takım

Fenerbahçe, Kartal'ın yönetiminde 2. hafta liderliği almıştı. Sadece 11. haftada Galatasaray'a koltuğu bir haftalığına verirken, bu sezon 13 kezle zirvede en çok oturan takım oldu. Sarı lacivertliler, geçen yıl Jorge Jesus ile inişli- çıkışlı bir grafik çizmiş, sezon boyunca sadece 5 defa en tepeyi görmüştü.

Bu arada Portekizli hoca, Fenerbahçe'de yardımcılarıyla birlikte yıllık 7 milyon Euro'luk (O dönemin kuruyla yaklaşık 140 milyon TL) anlaşmaya imza atmıştı.