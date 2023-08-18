Fenerbahçe'de orta sahaya son aday: Boubakary Soumare

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.Son olarak gündeme Premier Lig'den küme düşen Leıcester City'in orta saha oyuncusu olan Boubakary Soumare geldi.

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Leicester City'de forma giyen Boubakary Soumare transfer etmek istediğini ileri sürdü. Oyuncuyla Galatasaray ve İspanyol ekibi Sevilla'nın da ilgilendiği bilgisi paylaşıldı. 24 yaşındaki ön liberonun piyasa değeri ise 20 milyon euro.

FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNE GİRDi

Fanatik'te yer alan habere göre, İsmail Kartal’ın ısrarla istediği Rade Krunic, listenin ilk sırasında yer alıyor. Yönetim de en büyük mesaiyi Boşnak yıldız için harcıyor. Ancak alternatif olarak belirlenen Tanguy Ndombele ve Kelvin Phillips için de temaslar devam ediyor. Sarı-Lacivertliler’in, bu 3 yıldızın dışında orta saha için Boubakary Soumare'yi de listeye eklediği ifadeleri yer aldı.

20 MİLYONA TRANSFER OLDU

Leicester City, Fransız oyuncu için 2021’de Lille’e 20 milyon Euro bonservis ödemişti.

SOUMARE KALMAK İSTEMİYOR

Bu sezon Championship’te (İngiltere 2. Ligi) müadele edecek olan Leicester City'de birçok oyuncusuyla yollar ayrıldı. Leicester’da Soumare de takımda kalmak istemiyor. Fenerbahçe Yönetimi’nin, hem 24 yaşındaki yıldızla hem de kulübüyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'Yİ SORDU

Soumare’nin Sarı-Lacivertliler’e transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. Başarılı oyuncunun, Türkiye ve Fenerbahçe ile ilgili olarak eski takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’e sorular sorduğu öne sürüldü. Yönetimin, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Euro olan Soumare’yi bonuslarla birlikte 10 milyon Euro’ya kadroya katmak istediği belirtildi.