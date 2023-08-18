Hakim Ziyech'te işlem tamam! İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Hakim Ziyech'in geriye dönük kan testlerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.Sarı-kırmızılılar , 30 yaşındaki oyuncuyu imza atmak için İstanbul'a getirecek.

HAKİM ZİYECH'TE İŞLEM TAMAM!

Chelsea forması giyen, geçen ara transfer döneminde PSG’ye transferi yanlış evrak nedeniyle son anda suya düşen Hakim Ziyech, bu operasyondan 6 ay sonra Galatasaray’a geliyor.

Kulüp doktoru Yener İnce’nin Londra’ya bizzat giderek sağlık kontrolüne soktuğu 30 yaşındaki futbolcunun, dün sabah 3 ay öncesine kadar giden kan testlerinde de bir soruna rastlanmadı. Ziyech’te sorun çıkmayınca Chelsea ile son kez şartları görüşmek üzere masaya oturan Sarı Kırmızılılar, herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Sözleşmede yalnızca kolay ve zor başarı bonusları bulunacak.

Hakim Ziyech ise Galatasaray’a 3 yıllık imza atacak.

Faslı süperstara senelik 4.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Florya’da tecrübeli yıldıza özel çalışma programı bile şimdiden hazırlanmış durumda. Yaz dönemini takımından uzak geçiren oyuncunun en kısa sürede yeni arkadaşlarıyla aynı seviyeye gelmesi için teknik heyette hummalı bir çalışma yapıldı. Kulüp ayrıca uzun süre Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da peşinden koştuğu Ziyech’e görkemli bir imza töreni yapmayı planlıyor.