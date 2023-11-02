Fenerbahçe'de Rodrigo Becao Gerçeği! Sakatlığının Perde Arkası

Fenerbahçe'de Djiku'nun ardından Becao'nun uzun süreli sakatlığı can sıktı. Pendik maçını tamamlayamayan Fred'in iki haftada iyileşmesi beklenirken, tecrübeli futbolcu da bu sürecin üç aya yükselmesinin altındaki gerçek ortaya çıktı.

Hırsı Başına Dert Oldu!

Fred sakatlandığı an kenara değişiklik işareti yaptı, kendini riske atmadı. Becao ile Fred'den daha önce sorun yaşamasına rağmen hem hırsı hem de takımını yalnız bırakmama isteği adeta başına dert oldu. İlk yarıda kendini deneyen sarı-lacivertli oyuncunun durumu daha da kötüleşti.

Udınese'de 8 Maç Kaçırdı

Becao, Trendyol Süper Lig'in ilk haftalarında da sakatlanmış ve üç maç kaçırmıştı. Bu dönemde de hırs yapan tecrübeli futbolcu daha erken sahalara dönmek istemişti. Becao, yine aynı hatayı yaparken, teknik direktör İsmail Kartal, Pendikspor maçının ilk anlarında sorun yaşayan oyuncusundan kenara gelmesini isterken, o kendini denemeyi tercih edip 45 dakika boyunca sahada kalmış, ikinci yarında yerini Samet Akaydın'a bırakmıştı. Brezilyalı futbolcu, Udinese'de de 2022-23 sezonunda kas problemi yaşayıp takımını 8 maç yalnız bırakmıştı.