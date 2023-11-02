Beşiktaş'ta Adayların Ortak Hocası: Sergen Yalçın
Çoğunluk aranmaksızın 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek seçimli Beşiktaş kongresi için geri sayım sürerken, başkan adaylarının kozları da belli olmaya başladı. En çok merak edilen konu, futbol takımında yeni teknik direktörün kim olacağı.
Emre Kocadağ da Hasan Arat da henüz adaylıklarını resmen açıklamış değil. Ancak kulislerden sızan bilgilere göre iki muhtemel adayın da teknik direktörlük koltuğuna oturtmak istediği isim aynı: Sergen Yalçın.
Emre Kocadağ'ın Transfer Planı
2020-21 sezonunda şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın'a Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin anahtarını vermeyi planlayan Kocadağ'ın, deneyimli teknik adam ile birlikte transfer sürecini yürütmeyi planladığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre; devre arası transfer döneminde de takıma yıldız isimler kazandırmayı planlayan Kocadağ en az 3 yıldız ismin transferi için yaklaşık 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı ve bunun için gerekli kaynağı da buldu.
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