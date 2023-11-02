Beşiktaş'ta Adayların Ortak Hocası: Sergen Yalçın

Emre Kocadağ da Hasan Arat da henüz adaylıklarını resmen açıklamış değil. Ancak kulislerden sızan bilgilere göre iki muhtemel adayın da teknik direktörlük koltuğuna oturtmak istediği isim aynı: Sergen Yalçın.

Emre Kocadağ'ın Transfer Planı

2020-21 sezonunda şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın'a Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin anahtarını vermeyi planlayan Kocadağ'ın, deneyimli teknik adam ile birlikte transfer sürecini yürütmeyi planladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; devre arası transfer döneminde de takıma yıldız isimler kazandırmayı planlayan Kocadağ en az 3 yıldız ismin transferi için yaklaşık 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı ve bunun için gerekli kaynağı da buldu.