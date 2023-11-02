Fenerbahçe'de Savunmada Gündem Serdar Saatçı! Sarı-Lacivertlilerde Stoper Arayışı Başladı

Savunmada birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren Fenerbahçe, devre arası stoper arayışı için şimdiden harekete geçti. Braga forması giyen Serdar Saatçı'yı listesine aldı.

Fenerbahçe'de Savunmada Gündem Serdar Saatçı! Sarı-Lacivertlilerde Stoper Arayışı Başladı
Fenerbahçe'de Savunmada Gündem Serdar Saatçı! Sarı-Lacivertlilerde Stoper Arayışı Başladı
Editör: Nihat Çarboğa
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Luan Peres, Serdar Aziz, Djiku ve Becao'nun sakatlık nedeniyle savunma hattında sorun yaşaması muhtemel olan Fenerbahçe'de devre arasında bir takviye ihtiyacı gündeme geldi.

Fenerbahçe'de Savunmada Gündem Serdar Saatçı!

Fanatik'in haberine göre sarı-lacivertliler, Braga'da forma giyen 20 yaşındaki Serdar Saatçı'yı gündemine aldı.

Özellikle yabancı kontenjanını kullanmamak isteyen Kanarya'da bu sebeple 20 yaşındaki oyuncunun listenin ilk sırasında olduğu ifade edildi. Öte yandan yönetimin alternatif isimler üzerinde de görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Fenerbahçe'de Savunmada Gündem Serdar Saatçı! Sarı-Lacivertlilerde Stoper Arayışı Başladı - Resim : 1

Beşiktaş altyapısında çıkan ve Braga'ya 1.5 milyon euro karşılığında transfer olan Serdar, bu sezon Portekiz ekibiyle tüm kulvarlarda 8 maça çıktı ve 2 asiste imza attı.

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