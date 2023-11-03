Fenerbahçe'den Dilan Polat Kararı! Hukuki Girişimler Başladı

Fenerbahçe Spor Kulübü, kadın voleybol takımı tayt arkası sponsoru olan Dilan Polat ve erkek voleybol takımı forması kol sponsoru olan Engin Polat For Men için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'den Dilan Polat Kararı! Hukuki Girişimler Başladı
Fenerbahçe'den Dilan Polat Kararı! Hukuki Girişimler Başladı
Editör: Nihat Çarboğa
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Fenerbahçe Voleybol takımları, sezon başında Polat çiftiyle 1 sezonluk anlaşmaların altına imza attı. Şirketlerin sahipleri olan Dilan Polat ve Engin Polat'ın hakkındaki suçlamalar ve gözaltı kararı nedeniyle kamuoyunda oluşan tepkiler sonrasında sarı-lacivertli kulüp hukuki yollara başvurma kararı aldı.

Fenerbahçe'den Dilan Polat Kararı! Hukuki Girişimler Başladı

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Spor Kulübü, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sponsorluk anlaşmalarını iptal ve feshetmek için hukuki girişimlere başladı.

Fenerbahçe'den Dilan Polat Kararı! Hukuki Girişimler Başladı - Resim : 1

Fenerbahçe, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan sarı-lacivertli kulübün kısa süre içerisinde resmi açıklama yapabileceği öne sürüldü.

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