Fenerbahçe Voleybol takımları, sezon başında Polat çiftiyle 1 sezonluk anlaşmaların altına imza attı. Şirketlerin sahipleri olan Dilan Polat ve Engin Polat'ın hakkındaki suçlamalar ve gözaltı kararı nedeniyle kamuoyunda oluşan tepkiler sonrasında sarı-lacivertli kulüp hukuki yollara başvurma kararı aldı.

Fenerbahçe'den Dilan Polat Kararı! Hukuki Girişimler Başladı

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Spor Kulübü, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sponsorluk anlaşmalarını iptal ve feshetmek için hukuki girişimlere başladı.

Fenerbahçe, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan sarı-lacivertli kulübün kısa süre içerisinde resmi açıklama yapabileceği öne sürüldü.