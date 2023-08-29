Fenerbahçe'den Krepin Diatta hamlesi! Krepin Diatta kimdir?

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in transferinin ardından gözler orta saha ve kanat transferine çevrildi.

KREPIN DIATTA HAMLESİ

Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen son isim Monaco'nun Senegalli sağ kanat oyuncusu Krepin Diatta oldu.

İSMAİL KARTAL ONAY VERDİ

Diatta'nın transferine teknik direktör İsmail Kartal'ın onay verdiği de gelen haberler arasında.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Kartal'ın onayının ardından yönetim hemen harekete geçme kararı aldı.

3 MEVKİDE BİRDEN OYNAYABİLİYOR

Diatta sağ kanat dışında sol kanat ve santrfor mevkinde de forma giyebiliyor. 3 mevkide birden oynayabilmesi Senegalli oyuncunun tercih edilme sebeplerinden biri olarak dikkat çekiyor.

KREPIN DIATTA KİMDİR?

24 yaşında ve 1.75 boyunda olan Diatta, genç yaşına rağmen Senegal Milli Takım formasını 33 kez giymiş çok tecrübeli bir isim. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Krepin Diatta'nın Monaco ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona erecek. Satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin de masada olacağı, Monaco kulübü ile 1-2 gün içinde resmi temasın başlayabileceği ifade ediliyor. Bu arada Diatta'nın 2020 yılındaki piyasa değeri ise 20 milyon Euro civarındaydı.