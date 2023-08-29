Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha'ya Alman devi talip oldu

Borussia Dortmund, Augsburg forması giyen Mergim Berisha için harekete geçti. Augsburg, golcü oyuncu için 15 milyon euro istiyor.

Fenerbahçe'den Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha için dev bir talip çıktı.

Sky'da yer alan habere göre, Borussia Dortmund'un 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

BEKLENTİ 15 MİLYON EURO



Dortmund'un Berisha için Augsburg ile temaslara başladığı vurgulandı. Augsburg'un, bonservisini bu yaz Fenerbahçe'den 4 milyon euro karşılığında aldığı Berisha için beklentisinin 15 milyon euro olduğu kaydedildi.

Berisha'nın da kariyerindeki bir sonraki adımı atmak istediği ve Dortmund'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

AUGSBURG PERFORMANSI



Augsburg, Berisha'yı geçen sezon Fenerbahçe'den kiralamış ardından bu yaz transfer döneminde 4 milyon euro bedelle Alman oyuncuyu kalıcı olarak transfer etmişti.

Augsburg forması altında 26 maçta süre bulan Berisha, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.