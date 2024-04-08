Fenerbahçe ve Galatasaray dün akşam Süper Kupa'da karşı karşıya geldi... Sarı lcaviertliler Icardi'nin golünün ardından sahadan çekildi... Peki şimdi ne olacak? Fenerbahçe'nin puanı silinecek mi? Sahadan çekilmenin cezası ne? Fenerbahçe ne ceza alacak?

TFF'nin kararını bu hafta içi vermesi bekleniyor... Kurulun Fenerbahçe'yi 2-0 hükmen mağlup etmesi beklerken 1 yıl da Türkiye Kupası'ndan men etmesi bekleniyor...

FENERBAHÇE'NİN PUANI SİLİNECEK Mİ?

Taraftarların merak ettiği bir diüer konu da ligden 3 puan silinir mi sorusu... TFF'nin maçın ligde olmadığı için böyle bir karar vermesi beklenmiyor. Fenerbahçe sadece 3-0 hükmen ve Türkiye Kupası'na katılamama cezası alacak.

SÜPER KUPA MÜSABAKASI STATÜSÜ ŞU ŞEKİLDE:

TFF Süper Kupa Müsabakası Statüsü'nün 6. maddesinde şu ifadeler yer alıyor;

(1) Kupa müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakaya katılmayan kulüp,takip eden sezon Türkiye Kupası’na katılmaktan men edilir ve takip eden sezonda SüperKupa’da yer alamaz. Ayrıca TFF tarafından Süper Kupa’nın organizasyonu için yapılanmasraflar ile organizasyonun iptal edilmesi dolayısıyla TFF’nin karşılaşacağı maddi, maneviher türlü zararı (Üçüncü kişilerle yapılan sözleşmeler gereği ödenmek zorunda kalınan cezaişart, tazminat, vb. dahil) tazminle yükümlü olduğu gibi, Süper Kupa’nın ticari haklarındanelde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.

(2) Kulüpler, Süper Kupa markasının değerinin arttırılması yönünde TFF tarafından yapılacakher türlü faaliyete destek verecek ve bu faaliyetlerde aktif olarak yer alacaklardır.

(3) Süper Kupa’da mücadele eden kulüpler, ulaşım, konaklama ve benzeri masraflarınıkendileri karşılarlar. Kulüpler kendi aralarında masrafların paylaşımı ve benzeri amaçlısözleşmeler yapabilirler.

(4) Kulüpler, Ek’te belirtilen Zaman Çizelgesi’ne uymak zorundadırlar.

(5) Süper Kupa’da yer alan kulüpler, kupa müsabakasında, bulundukları ligin statüsündebelirtilen ve bu statüde aksi açıkça belirtilmeyen tüm hususlara uymakla yükümlüdürler.