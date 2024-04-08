Hava astsubay öğrencisi Emir hayatını kaybetti!

Olay, İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yaşandı. Bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü Hava Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı öğrencisi Emir Furkan Çayır, yaşamını yitirdi.

Hava astsubay öğrencisi Emir hayatını kaybetti!
Editör: Yağmur Biçen
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Kaza, saat 11.30 sıralarında, Dokuzeylül Mahallesi Betontaş Yolu Sokağı'nda meydana geldi. Emir Furkan Çayır'ın (21) kontrolünü yitirdiği plakasız motosiklet, bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Çayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gaziemir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı öğrencisi olduğu öğrenilen gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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