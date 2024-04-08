Su kuyusuna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Olay, saat 16.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Postacı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin bahçesinde arkadaşları ile oyun oynayan 7 yaşındaki Ali C., dengesini kaybederek su kuyusuna düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonucu çocuk kuyudan çıkarıldı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan araştırmalar sürüyor.