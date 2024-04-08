Çocuklar oynarken gecekonduyu ve kamyoneti yaktılar!

Olay, Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Çocukların süngeri yakması ile çıktığı iddia edilen yangında bir gecekondu ve Büyükşehir Belediyesinin vektörle mücadelede kullandığı kamyonet yandı.

Çocuklar oynarken gecekonduyu ve kamyoneti yaktılar!
Editör: Yağmur Biçen

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3428. Sokak'ta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Özdemir ve Fatma Özdemir çiftine ait gecekondudan dumanların çıktığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sokakta park halindeki Büyükşehir Belediyesine ait vektörle mücadelede kullanılan kamyonete de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürülen yangında gecekondu ve kamyonet kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen Fatma Özdemir’e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangını görünce panikleyen vatandaşlar ise olay yerine koştu.

Evi yanan Mehmet Ali Özdemir, “Çocukların ellerinde çakmak vardı, evin önünde bulunan süngeri tutuşturdular. Ben çocukları uyardım, bir anda alevler yükseldi. Sünger olunca müdahale edemedim. Alevler boyumu geçti. Gidecek bir evim yok. 40 yıldır yaşadığım evimi kaybettim” dedi.
Yangını gören Tacettin Dağ, “Biz yardıma koştuk ama bir şey kalmadı. Ne varsa yandı, biz gelene kadar araba da yandı. Ekipler söndürdü, gecekondu yandı” dedi

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# antalya # kepez # yangın
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