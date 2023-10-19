Fernando Muslera'dan Beşiktaş Açıklaması!

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş karşısında da kalesini gole kapatmaya çalışacak. Uruguaylı file bekçisi, bu sezon Süper Lig'de ağlarında sadece 4 gol gördü. Bir kez de yenilgi yaşadı.

Gölge Düşürmeyeceğiz

Tecrübeli oyuncu; Kayserispor, Trabzonspor, Gaziantep FK, İstanbulspor ve Antalyaspor maçlarında ağlarında gol görmedi. Muslera'ya gol atmayı başarabilen takımlar Samsunspor, Başakşehir ve Ankaragücü oldu. Derbi atmosferlerini çok iyi bilen ve bu maçta da kalesini başarıyla savunmaya hazırlanan kaptan takım arkadaşlarıyla galibiyet yemini etti. Bu sezon da çok iyi bir hava yakaladıklarını kaydeden Uruguaylı eldiven, "Bu güzel gidişata gölge düşürmek istemiyoruz. Önce Beşiktaş ardından da Bayern karşısında Galatasaray'ın gücünü bir kez daha ortaya koyacağız" diye konuştu.

Muslera, Galatasaray forması altında bugüne kadar tam 472 maça çıktı. Kalesinde 502 gol görürken 169 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi. Uruguaylı eldiven ayrıca Lazio'da 113, Club Nacional'de ise 8 karşılaşmada görev yaptı.

Genç Delikanlı

Galatasaray'da forma giyen oyuncular içinde en başarılı isim olan ve artık bizden biri olan Fernando Muslera, 37 yaşında olmasına karşın genç delikanlı gibi. Özel çalışmalarla kendini her zaman hazır tutan başarılı eldiven, 40 yaşına kadar futbola devam etmeyi hedefliyor.