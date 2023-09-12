Filenin Sultanları, hazırlık maçında Hisamitsu’yu 4-0 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Japon ekibi Hisamitsu Springs’i 4-0 yendi.

Filenin Sultanları, hazırlık maçında Hisamitsu’yu 4-0 mağlup etti
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2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’nın başkenti Tokyo’da 16-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri çalışmalarını sürdürüyor. Filenin Sultanları, hazırlıklar kapsamında bugün oynadığı dostluk maçında Japon ekibi Hisamitsu Springs’i 4-0 (25-17, 25-18, 25-20, 25-20) mağlup etti.

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FİLENİN SULTANLARI, HAZIRLIK MAÇINDA HİSAMİTSU’YU 4-0 MAĞLUP ETTİ

Elemelerde B Grubu’nda yer alan Milliler, ev sahibi Japonya’nın yanı sıra Porto Riko, Bulgaristan, Peru, Arjantin, Brezilya ve Belçika ile karşılaşacak.
Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Paris 2024 biletini alacak.

Filenin Sultanları, hazırlık maçında Hisamitsu’yu 4-0 mağlup etti - Resim : 2
Filenin Sultanları’nın maç programı şöyle:

16 Eylül Cumartesi
07.00 Türkiye - Porto Riko

17 Eylül Pazar
07.00 Türkiye - Bulgaristan

19 Eylül Salı
07.00 Türkiye - Peru

20 Eylül Çarşamba
07.00 Türkiye - Arjantin

22 Eylül Cuma
10.00 Türkiye - Brezilya

23 Eylül Cumartesi
13.30 Türkiye - Japonya

24 Eylül Pazar
10.00 Türkiye - Belçika

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