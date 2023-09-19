Filenin Sultanları Peru'yu devirdi! 3'te 3 ile yola devam

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru ile karşı karşıya geldi. Avrupa Şampiyonu millilerimiz rakibini 3-1 mağlup ederek gruptaki 3. maçından da galibiyetle ayrılmasını bildi.

Filenin Sultanları Peru'yu devirdi! 3'te 3 ile yola devam
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri heyecanı devam ediyor. Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B Grubu maçlarını Japonya'da oynuyor. Filenin Sultanları, gruptaki üçüncü maçında Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda Peru ile karşı karşıya geldi.

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FİLENİN SULTANLARI ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI

Karşılaşmanın ilk setinde etkili olan taraf ay-yıldızlılarımız oldu. Türkiye, bu bölümü 25-18 galip tamamlarken, özellikle son bölümü çekişmeli geçen ikinci seti Peru 27-25 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette de Filenin Sultanları kalitesini gösterdi. Etkili bir performans ortaya koyan millilerimiz, baskın oyununu sürdürüp, rakibine 8 sayı farkla 25-17 üstünlük sağladı ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete ise iyi başlayan taraf Peru oldu. 7-4 öne geçmeyi başaran Peru setin sonunu ise getiremedi. Ay-yıldızlılar 7-4'ten 10-10 eşitliği yakaladı. Büyük çekişmenin yaşandığı setin son bölümüne de 23-23 beraberlikle girildi. Son bölümde her iki takım da maç sayısı fırsatlarını yakalasa da Türkiye, Vargas'ın sayısıyla son seti 29-27, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

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İlk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, 3'te 3 yaparak yoluna devam etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Eleme gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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