Fenerbahçe Nordsjaelland maçı hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başlayacak. H Grubu'nda Fenerbahçe, sahasında Nordsjaelland'ı ağırlayacak. Peki Fenerbahçe Nordsjaelland maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Nordsjaelland maçı ne zaman? Saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları!

Fenerbahçe Nordsjaelland maçı hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?
Editör: Yasin Kerim Aşan
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UEFA Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup maçları heyecanı bu hafta içi oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda maçların çoğu 21 Eylül Perşembe günü oynanacak. Bir karşıaşmanın tarihi ise 20 Eylül Çarşamba olarak açıklandı. H Grubu'nda ilk hafta maçında da Fenerbahçe, Kadıköy'de Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı ağırlayacak. Karşılaşma ile ilgili son detaylar haberimizin devamında!

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FENERBAHÇE NORDSJAELLAND'I YENEREK BAŞLAMAK İSTİYOR

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi serüvenine 2. ön eleme turundan başlamıştı. Bu turda Zimbru'yu eleyen sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda karşılaştığı Maribor'u da turnuvanın dışına itmeyi başarmıştı. Fenerbahçe, grup aşaması öncesi oynanan play-off turunda ise Twente'yi eleyereka adını grup aşamasına yazdırmayı başarmıştı. Sarı-lacivertliler, ön eleme turlarında oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazandı. Fenerbahçe bu maçlarda 21 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

Trendyol Süper Lig'de de yoluna dolu dizgin devam eden İsmail Kartal'ın öğrencileri oynadığı 4 karşılaşmada 4 galibiyet alarak liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde rakip ağlara 8 gol göndermeyi başaran Fenerbahçe, kalesinde ise 3 gol gördü.

fenerbahçe nordsjaelland maçı ne zaman

Nordsjaelland ise UEFA Konferans Ligi macerasına 3. ön eleme turundan başlamıştı. Bu turda FCSB'yi eleyen Nordsjaelland, play-off turunda da Partizan'ı geçerek adını grup aşamasına yazdırmayı başardı. Danimarka Süper Ligi'nde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Nordsjaelland, 21 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. Nordsjaelland topladığı 17 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE NORDSJAELLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Nordsjaelland arasında oynanacak kritik karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele UEFA Konferans Ligi'nin yayıncı kuruluşu olan EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

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FENERBAHÇE NORDSJAELLAND MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Nordsjaelland maçının ne zaman oynanacağı da arama motorlarında sorgulatılmaya devam ediliyor. Fenerbahçe Nordsjaelland maçı 21 Eylül Perşembe günü oynanacak.

FENERBAHÇE NORDSJAELLAND MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Nordsjaelland'ın karşı karşıya geleceği mücadelenin başlama saati de futbolseverlerin araştırdığı konuların başında geliyor. Heyecanla beklenen karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

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