Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş grubun ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brrugge'e konuk olacak.Karşılaşmanın ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda olacağı ise tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Editör: Nihat Çarboğa

Trabzonspor karşısında alınan yenilgiyle taraftarın tepkisine maruz kalan Beşiktaş, kendisini Avrupa'da alınacak galibiyetle affettirmek istiyor.

Club Brugge ile Beşiktaş arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk hafta maçını şifresiz yayınlayacak kanallar belli oldu.

CLUB BRUGGE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?


Club Brugge - Beşiktaş maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 22.00’da EXXEN’den canlı yayınlanacak.

Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - Resim : 1

CLUB BRUGGE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Club Brugge-Beşiktaş Maçı, 21 Eylül Perşembe günü oynanacak.

CLUB BRUGGE-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Club Brugge-Beşiktaş Maçı, saat 22:00 başlayacak.

CLUB BRUGGE-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Club Brugge ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, Brugge'da, Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak.

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# Club Brugge # beşiktaş # uefa konferans ligi
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