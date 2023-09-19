Fenerbahçe Avrupa'nın lideri! Sarı-lacivertlilerin bu sezonki Avrupa istatistikleri

Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da yenilgisiz bir şekilde yoluna devam ediyor.Sarı-lacivertliler Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanırken aynı zamanda iyi bir averajda elde edip ülke puanına oldukça katkıda bulundu.

Fenerbahçe Avrupa'nın lideri! Sarı-lacivertlilerin bu sezonki Avrupa istatistikleri
Fenerbahçe Avrupa'nın lideri! Sarı-lacivertlilerin bu sezonki Avrupa istatistikleri
Editör: Nihat Çarboğa

Fenerbahçe'nin bu sezon teknik direktör İsmail Kartal'ın önderliğinde bileği bükülmüyor.

FENERBAHÇE AVRUPA'NIN LİDERİ!

Kadıköy'de taraftarının önünde Antalyaspor'u zorlansa da 3-2 deviren Kanarya, haftayı liderlik koltuğunda kapatırken 13 sezon sonra ilk kez lige 4'te 4 ile başladı. Bu yıl ligde yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, Konferans Ligi eleme turlarında da 6'da 6 yaparak gruplara kalma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe Avrupa'nın lideri! Sarı-lacivertlilerin bu sezonki Avrupa istatistikleri - Resim : 1

Kanarya bu sezon 10 maçından da galibiyetle ayrılarak ulaşılması zor bir seriye de imzasını attı. En yakın takipçisi G.Saray'ın önünde 2 puan farkla ligin zirvesinde bulunan Fenerbahçe'nin ayak sesleri Avrupa'dan duyuluyor

EN AZ GOL YİYEN 5. TAKIM

Avrupa'nın dev takımlarını geride bırakan sarı-lacivertliler, Porto (9G-1B), ezeli rakibi Galatasaray (8G- 2B), Sporting (8G-2B), Benfica (8G-1B-1M) ve Manchester City'yi (8G-1B-1M) geçmeyi başardı. Fenerbahçe, Avrupa'nın en golcü ikinci kulübü (29) ve en az gol yiyen ekibi (5) olarak +24 averajla da zirveyi domine etti.

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