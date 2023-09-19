Fenerbahçe Avrupa'nın lideri! Sarı-lacivertlilerin bu sezonki Avrupa istatistikleri
Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da yenilgisiz bir şekilde yoluna devam ediyor.Sarı-lacivertliler Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanırken aynı zamanda iyi bir averajda elde edip ülke puanına oldukça katkıda bulundu.
Fenerbahçe'nin bu sezon teknik direktör İsmail Kartal'ın önderliğinde bileği bükülmüyor.
FENERBAHÇE AVRUPA'NIN LİDERİ!
Kadıköy'de taraftarının önünde Antalyaspor'u zorlansa da 3-2 deviren Kanarya, haftayı liderlik koltuğunda kapatırken 13 sezon sonra ilk kez lige 4'te 4 ile başladı. Bu yıl ligde yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, Konferans Ligi eleme turlarında da 6'da 6 yaparak gruplara kalma başarısı gösterdi.
Kanarya bu sezon 10 maçından da galibiyetle ayrılarak ulaşılması zor bir seriye de imzasını attı. En yakın takipçisi G.Saray'ın önünde 2 puan farkla ligin zirvesinde bulunan Fenerbahçe'nin ayak sesleri Avrupa'dan duyuluyor
EN AZ GOL YİYEN 5. TAKIM
Avrupa'nın dev takımlarını geride bırakan sarı-lacivertliler, Porto (9G-1B), ezeli rakibi Galatasaray (8G- 2B), Sporting (8G-2B), Benfica (8G-1B-1M) ve Manchester City'yi (8G-1B-1M) geçmeyi başardı. Fenerbahçe, Avrupa'nın en golcü ikinci kulübü (29) ve en az gol yiyen ekibi (5) olarak +24 averajla da zirveyi domine etti.