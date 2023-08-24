Fırtına'dan çifte harekat

Takvim'den Yunus Emre Sel'in haberine göre bordo-mavililer uzun zamandır görüşme halinde olduğu iki oyuncu için kulüplerinin onayını bekliyor.

FIRTINA'DAN ÇİFTE HAREKAT

Haberde Petkovic transferinin en kısa zamanda bitirilmek istendiği ifade edilirken Nsame için de kulübüyle pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

Petkovic bu sezon Dinamo Zagreb'le şimdiden 8 resmi maça çıktı ve 1 gol, 3 asistle oynadı.

Young Boys forması giyen Nsame'nin ise bu sezon 4 maçta 2 golü bulunuyor.