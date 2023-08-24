Fırtına'dan çifte harekat

Forvet hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Bruno Petkovic ve Jean-Pierre Nsame için oyuncuların kulüpleriyle sıkı pazarlık yapıyor.

Fırtına'dan çifte harekat
Fırtına'dan çifte harekat
Editör: Nihat Çarboğa
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Takvim'den Yunus Emre Sel'in haberine göre bordo-mavililer uzun zamandır görüşme halinde olduğu iki oyuncu için kulüplerinin onayını bekliyor.

FIRTINA'DAN ÇİFTE HAREKAT

Haberde Petkovic transferinin en kısa zamanda bitirilmek istendiği ifade edilirken Nsame için de kulübüyle pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

Fırtına'dan çifte harekat - Resim : 1

Petkovic bu sezon Dinamo Zagreb'le şimdiden 8 resmi maça çıktı ve 1 gol, 3 asistle oynadı.

Young Boys forması giyen Nsame'nin ise bu sezon 4 maçta 2 golü bulunuyor.

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