Fırtına'nın Konuğu Alanyaspor! Trabzonspor Evinde Alanyaspor'u ağırlayacak! İşte muhtemel 11'ler



En son Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmenin mücadelesini verecek.

Avcı ile 233 Gün Sonra

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra bir karşılaşmaya çıkacak.

Geçen sezonun 24. haftasında iç sahada Ümraniyespor'a karşı yaşanan 2-1'lik yenilginin ardından görevinden ayrılan Abdullah Avcı, bordo-mavili ekipteki yeni döneminde ilk heyecanını Trabzon'da yaşayacak.

Abdullah Avcı, Trabzonspor'daki ilk döneminde sıkıntılı bir süreçten geçen bordo-mavililerde görevine galibiyetle başlamıştı. Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki ilk maçında yine sahasında Erzurumspor'u 1-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son vermişti.

Alanyaspor Rekabette Üstün Taraf

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor'un, iki ekip arasındaki rekabette rakibine üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'de Trabzonspor ile daha önce 14 kez karşı karşıya gelen turuncu-yeşilli ekip, 6 galibiyet alırken 4 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Alanyaspor, söz konusu karşılaşmalarda bordo-mavililere 24 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyet ve mağlubiyetler geçen sezon yaşandı. Alanyaspor geçen sezon Trabzonspor ile evinde oynadığı karşılaşmayı 5-0 kazandı, deplasmanda ise rakibine 5-1 mağlup oldu.

İki ekip, Türkiye Kupası'nda ise bir kez karşılaştı. 2020 yılındaki finalde Trabzonspor, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı havaya kaldırdı.

Süper Lig'de 2 Galibiyeti Bulunuyor

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Akdeniz ekibi, ligdeki iki galibiyetini de evinde aldı.

Ligin ilk haftasında RAMS Başakşehir'i 2-0 ve 8. haftada konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Alanyaspor, ilk mağlubiyetini de ligin 6. haftasında evine oynadığı Fenerbahçe maçında 1-0'lık sonuçla yaşadı.

Sezonun ikinci yenilgisini 7. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile yaptığı maçta 4-0'lık skorla yaşayan turuncu-yeşilli ekip, 4 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

Alanyaspor, ligin 2. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda ve 3. haftada evinde Atakaş Hatayspor ile 0-0, 4. haftada Pendikspor ile deplasmanda 1-1 ve 5. haftada da ağırladığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Bu sezon ligde topladığı 10 puanla 11. durumda bulunan Akdeniz ekibi, geçen sezon da ligde çıktığı ilk 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamış, 11. sırada yer almıştı.

Oynadığı 8 karşılaşmada rakip fileleri 8 kez havalandıran Alanyaspor, kalesinde ise 10 gol gördü.

Süper Lig'de 8 sezondur yer alan Alanyaspor'un bu sezonki 8 golünün 3'ünü Novais, 2'sini Eduardo kaydetti, Augusto, Oğuz Aydın ve Cordova da birer golle takımına katkı sağladı.

Muhtemel 11'ler



Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Hüseyin Türkmen ve Joaquin Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Rayyan, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Visca, Abdülkadir, Bardhi, Onuachu

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Fatih, Aliti, Balkovec, Richard, Novais, Carlos Eduardo, Efecan, Oğuz, Cordova