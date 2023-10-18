İsmail Kartal'dan O İsimlere Transfer Yasağı!

Sarı-lacivertlilerde özellikle Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Bright Osayi Samuel, transferin gözde isimleri.

Satış rekortmeni olan Fenerbahçe bu oyuncuların çıkışından da ciddi gelir elde etmeyi planlıyor. Ancak yönetim ve teknik direktör İsmail Kartal'ın görüşü bu sezon kadroyu bozmamak.

"Bu Sene Hiç Kimse Bir Yere Gidemez"

İsmail Kartal önceki gün yaptığı basın toplantısında "Fenerbahçe'de hiçbir oyuncunun kafası karışamaz. Bu sene hiç kimse de bir yere gidemez" ifadelerini kullandı.

Teklif alan futbolcular da kupaları toplamadan ayrılmayı düşünmüyor.