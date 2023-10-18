Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Hakemi Belli Oldu! İşte Derbinin Hakemi

Trendyol Süper Lig'in 9.haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Hakemi Belli Oldu! İşte Derbinin Hakemi
Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Hakemi Belli Oldu!
Editör: Nihat Çarboğa
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Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Hakemi Belli Oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Galatasaray - Beşiktaş mücadelesini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Hakemi Belli Oldu! İşte Derbinin Hakemi - Resim : 1

Galatasaray ile Beşiktaş 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.

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# Galatasaray # beşiktaş
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