Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Hakemi Belli Oldu! İşte Derbinin Hakemi
Trendyol Süper Lig'in 9.haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Hakemi Belli Oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Galatasaray - Beşiktaş mücadelesini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Galatasaray ile Beşiktaş 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.
# Galatasaray # beşiktaş