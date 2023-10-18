Lale Orta'dan Erden Timur'un İddiaları İçin Açıklama!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Lale Orta ile ilgili iddialarına cevap geldi.

Lale Orta'dan Erden Timur'un İddiaları İçin Açıklama!
Lale Orta'dan Erden Timur'un İddiaları İçin Açıklama!
Editör: Nihat Çarboğa

Erden Timur'un "Lale Orta'nın 3 Şubat sabahı VAR odasını yaptığı ziyaret incelensin. Lale Orta, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından sonra VAR odasından çektiği görüntüyü Ali Koç'a gönderdi." iddiası üzerine Lale Orta açıklama yapma kararı aldı.

Lale Orta: "Açıklama Yapacağım"

Sporx'e konuşan Lale Orta, "Erden Timur'un, VAR odasına girdiğim ve bu konuda resmi kayıtların da olduğuna yönelik iddiaları hakkında açıklama yapacağım." dedi.

Lale Orta'dan Erden Timur'un İddiaları İçin Açıklama! - Resim : 1

"Bu İddialar Hayal Ürünü!"

Öte yandan Erden Timur'un iddiaları hakkında yazılı açıklama yapan Lale Orta, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yazıştım. Hukuk Kurulu'nun gerekli incelemesinden sonra gerekli açıklamaları yapmalarını bekliyorum. Ben de Sayın Erden Timur'un kamuoyunu yanıltan hayal ürünü sözleri için gerekli açıklamaları yapacağım" ifadelerini kullandı.

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# lale orta # Erden Timur Galatasaray
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