Lale Orta'dan Erden Timur'un İddiaları İçin Açıklama!

Erden Timur'un "Lale Orta'nın 3 Şubat sabahı VAR odasını yaptığı ziyaret incelensin. Lale Orta, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından sonra VAR odasından çektiği görüntüyü Ali Koç'a gönderdi." iddiası üzerine Lale Orta açıklama yapma kararı aldı.

Lale Orta: "Açıklama Yapacağım"

Sporx'e konuşan Lale Orta, "Erden Timur'un, VAR odasına girdiğim ve bu konuda resmi kayıtların da olduğuna yönelik iddiaları hakkında açıklama yapacağım." dedi.

"Bu İddialar Hayal Ürünü!"

Öte yandan Erden Timur'un iddiaları hakkında yazılı açıklama yapan Lale Orta, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yazıştım. Hukuk Kurulu'nun gerekli incelemesinden sonra gerekli açıklamaları yapmalarını bekliyorum. Ben de Sayın Erden Timur'un kamuoyunu yanıltan hayal ürünü sözleri için gerekli açıklamaları yapacağım" ifadelerini kullandı.