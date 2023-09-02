Galatasaray, Gaziantep'e konuk oluyor! Muhtemel 11'ler

TFF Trendyol Süper Lig'de Avrupa ön elemelerinden dolayı Avrupa'da oynayan temsilcilerimizin maçlarını ertelemişti. Lige kısa bir aradan sonra tekrar giriş yapacak olan Galatasaray bugün deplasmanda Gaziantep'e konuk oluyor.İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Gaziantep'e konuk oluyor! Muhtemel 11'ler
Galatasaray, Gaziantep'e konuk oluyor! Muhtemel 11'ler
Editör: Nihat Çarboğa
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Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 4.haftasında deplasmanda Gaziantep'e konuk oluyor.

Gaziantep lige çok kötü başlayıp ligin ilk 3 haftasındaki maçıda kaybederken bugün evinde taraftarıyla birlikte çıkış arıyor. Gaziantep halkının bu zorlu maça ilgisi büyük.

GALATASARAY, ANTEP DEPLASMANINDA

Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birisi Antep'te oynanacak. Gaziantep Futbol Kulübü ile Galatasaray bu akşam 21.45'te kozlarını paylaşacak.

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Şimdiye dek ligde çıktığı 3 maçtan da puansız ayrılan Güneydoğu Anadolu ekibi, Galatasaray'ı mağlup ederek sükseli bir 3 puan almayı ve galibiyet serisine başlamayı hedefliyor. Gaziantep FK, ayrıca 2021/22'den bu yana bir sezondaki ilk dört karşılaşmasını puansız geçen ilk takım olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Galatasaray'ı konuk ettiği üç Süper Lig maçının sadece birini kazanan Gaziantep FK, rakibine karşı tek galibiyetini 3-1'lik skorla mart 2022'de aldı.

Galatasaray, Gaziantep'e konuk oluyor! Muhtemel 11'ler - Resim : 2

Hafta içinde Molde'yi geçerek Devler Ligi'nde adını gruplara yazdıran sarı-kırmızılılar, moralli bir şekilde Gaziantep Futbol Kulübü'nün karşısına çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Khacef, Djilobodji, Ertuğrul, Ömürcan, Jevtovic, Maxim, Furkan, Markovic, Gradel, Riascos

Galatasaray: Muslera, Angelino, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem, Tete, Icardi

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Kadroda sakatlığı bulunan Sergio Oliveira, hazır olmadıkları belirtilen Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha ile Pendikspor ile transfer görüşmelerinde bulunan Fredrik Midstjö yer almadı.

# Galatasaray # ​Gaziantep # Trendyol Süper Lig
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