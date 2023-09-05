Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda mücadele edecek olan Galatasaray UEFA'ya kadro bildirimini yaptı.Sarı-kırmızılılar A grubunda Bayern München,Manchester United ve Kopenhag ile mücadele edecek.İşte kadrodaki isimler...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi
Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi
Editör: Nihat Çarboğa

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'la mücadele edecek olan Galatasaray, 23 kişilik kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Beşiktaş'ın Konferans Ligi kadrosu belli olduBeşiktaş'ın Konferans Ligi kadrosu belli olduSpor

 GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNU UEFA'YA BİLDİRDİ

Kadroya Ndombele ve Davinson Sanchez dahil edilirken Halil Dervişoğlu, Leo Dubois ve Frederik Midtsjö ise liste dışı kaldı.

Kadroda şu isimler bulunuyor;

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Emin Bayram, Angelino, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tanguy Ndombele, Dries Mertens, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Barış Alper Yılmaz, Mateus Tete, Cedric Bakambu, Mauro Icardi.

# Galatasaray # uefa şampiyonlar ligi
Çok Okunanlar
Redmi 12 serisi Hindistan'da patlama yaratıyor: Uygun fiyatlı 5G telefonlar hızla tükeniyor!
Redmi 12 serisi Hindistan'da patlama yaratıyor: Uygun fiyatlı 5G telefonlar hızla tükeniyor!
Buğday fiyatları belirlendi!
Buğday fiyatları belirlendi!
iPhone 15'in fiyatları belli oldu
iPhone 15'in fiyatları belli oldu
Altın yükselişe geçti! Piyasalara göre 5 Eylül'de altın fiyatları...
Altın yükselişe geçti! Piyasalara göre 5 Eylül'de altın fiyatları...
Serbest piyasa fındık fiyatlarını etkiledi
Serbest piyasa fındık fiyatlarını etkiledi
Öne Çıkanlar Türkiye'nin Ekonomik Sırları Açıklanıyor! İnanılmaz Ama Gerçek! - Avukat Erdem Cömert - Ulusal Kanal Türkiye'nin Ekonomik Sırları Açıklanıyor! İnanılmaz Ama Gerçek! - Avukat Erdem Cömert - Ulusal Kanal Mbappe 100 milyon eurodan vazgeçti! Mbappe 100 milyon eurodan vazgeçti!