Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'la mücadele edecek olan Galatasaray, 23 kişilik kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNU UEFA'YA BİLDİRDİ

Kadroya Ndombele ve Davinson Sanchez dahil edilirken Halil Dervişoğlu, Leo Dubois ve Frederik Midtsjö ise liste dışı kaldı.

Kadroda şu isimler bulunuyor;

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Emin Bayram, Angelino, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tanguy Ndombele, Dries Mertens, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Barış Alper Yılmaz, Mateus Tete, Cedric Bakambu, Mauro Icardi.